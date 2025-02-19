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Antalya'da Kaybolan Kedi Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Antalya'da Kaybolan Kedi Bulundu, Sahibine Teslim Edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan British shorthair cinsi kedi, asayiş ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Kediyi götüren genç, polis ekiplerinin ikna etmesiyle kediyi geri getirdi. Sahibesi, kedisinin sağlık durumundan endişeli.

Antalya'da yoldan geçen bir gencin kucağına alarak götürdüğü British shorthair cinsi kedi, asayiş ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Kedisine kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda 1 hafta önce iş yerinin önünde girdiği aracın altından kaybolan British shorthair cinsi Duman isimli kedi, sahibinin müracaatının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede kamera çalışması yapan ekipler, kameralarda kediyi götürdüğünü belirledikleri genci olay yerinin yakınında ele geçirdi. Kediyi aldığını önce inkar eden 17 yaşındaki genç, polis ekiplerinin ısrarlı tutumu karşısında kediyi getirerek asayiş ekiplerine teslim etti.

Ekiplere teşekkür etti

Ekipler kediyi sahibine teslim ederken, Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden Pakize Acar, "Duman bizim ailemizin bir parçası. Çocuklarım tam 1 haftadır uykuyu unuttu. Bulunduğu için çok sevindiler. Kedimizin gözünde enfeksiyon var, psikolojisi bozulmuş ve hırçınlaşmış durumda. Tedavisine hemen başlandı. Ben götüren kişi hakkında şikayetimden vazgeçmiyorum. Eğer vazgeçersem benim yaşadıklarımı başka hayvanseverler de yaşayabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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