Antalya'da Kaybolan İki Genç 15 Saatlik Arama ile Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz pazar günü yürüyüş için çıktıkları dağda dönüş yolunu şaşırarak kaybolan 2 kişi, JAK timlerinin 15 saatlik arama ve kurtarma çalışması ile bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gedeller Mahallesi Sivridağ ve Çalbalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım Pazar günü öğlen saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Sivridağ mevkiine gelen Furkan K. (27) ve Murat B. (27) turu tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Havanın kararması ile dönüş yolunu şaşıran Furkan K. ve Murat B. kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 2 gencin yardım talebi üzerine bölgeye Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD'a bağlı ekipler sevk edildi.

15 saat sonra JAK timleri buldu

JAK timleri 2 gencin tarifi ile hareket istikametlerini değerlendirerek sarp kayalık ve dağlık alanda arama çalışması başlattı. Ekiplerin dron destekli 15 saat süren arama çalışmaları sonucunda Furkan K. ve Murat B. 24 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde JAK timleri tarafından bulunarak mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. 2 genç bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin sağlık kontrolünün ardından jandarma asayiş ekiplerine teslim edildi. 2 genç işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. - ANTALYA