Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu - Haberler

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Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da kaybolan iki arkadaş Fethiye'de bulundu

Antalya'da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'da kaybolan ve kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaş polis ekiplerince Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

Antalya'dan 20 Mayıs'ta kaybolduğu iddiasıyla ailelerinin kayıp başvurunda bulunduğu iki arkadaşın bulunması için çevre illerde de çalışma başlatıldı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince S.S.D. (18) ile Ş.K.D'nin (17) ilçedeki bir iş yerinde bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerince bulunan arkadaşlar, işlemleri için emniyete götürüldü. İki arkadaş, emniyetteki ifadelerinde ailelerinin kendilerine kötü davrandığını öne sürdü.

Ailesinin aradığı çocuklardan Ş.K.D. çocuk evine gönderilirken, diğeri ise serbest bırakıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye, Antalya, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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