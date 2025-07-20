Antalya'da Kaybolan 16 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Kaybolan 16 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde, piknikte arkadaşlarıyla top oynarken suya giren 16 yaşındaki Özgür Yıldırım, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, gece boyunca ve sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarıyla genci bulmaya çalışıyor.

Antalya'da dün akşam saatlerinde, kaçan topunu almak isterken, ırmağın akıntısına kapılıp kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan Şahintepesi mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Köprüçay ırmağının bulunduğu Şahintepesi mevkisine ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen 16 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Yıldırım, aynı bölgede piknik yapan diğer çocuklarla top oynamaya başladı. İddiaya göre, suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına giren genç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arama çalışması devam ediyor

Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Geç saatlere kadar süren arama çalışmalarından sonuç alınamazken, akıntıya kapılarak kaybolan Özgür Yıldırım'ı arama çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı. Bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve STK'lara ait arama kurtarma ekiplerinin genci arama çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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