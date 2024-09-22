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Antalya'da Kayalıklardan Düşen Adam İçin Zamanla Yarış

Antalya'da Kayalıklardan Düşen Adam İçin Zamanla Yarış
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Antalya'nın Kaleiçi Mermerli Plajı'nda, kayalıklardan düşen Hüsamettin Ç.'yi hayatta tutmak için sağlık ve güvenlik ekipleri zamanla yarıştı. Olay anında bilinci kapalıydı ve durumu ağır.

Antalya'da dengesini kaybederek kayalıklardan düşen şahsı hayatta tutmak için polis, sağlık ekipleri, cankurtaran ve vatandaşlar zamanla yarıştı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Mermerli Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 metrelik kayalıkların üzerinden suya atlamak isteyen Hüsamettin Ç. (51), dengesini kaybederek kontrolsüz bir şekilde denize düştü. Olayı gören vatandaşlar ve görevli cankurtaran tarafından sudan çıkartılan şahsın düşme esnasında kafasını kayalıklara çarptığı görüldü. Ağzından köpükler çıkan ve bilinci kapalı şekilde sudan çıkartılan şahsa ilk müdahale görevli cankurtaran ve işletme çalışanları tarafından yapıldı.

Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine ulaşmakta güçlük yaşayınca Deniz Polisi ve Sahil Güvenlikten yardım istendi. Ancak şahsın bulunduğu yerin kayalık ve sığ olması nedeniyle ekipler bölgeye yaklaşamadı. Hüsamettin Ç.'yi hayatta tutmak için görevliler bir yarış içerisine girdi. Çalışanlar ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle merdivenlerden yukarıya çıkartılan Hüsamettin Ç.'ye olay yerine koşarak gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hüsamettin Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya

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