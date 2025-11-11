Antalya'da Kavşakta Kırmızı Işık İhlali Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi tedaviyi kabul etmedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antbirlik kavşağına giren Talat D.'nin kullandığı 07 CBT 173 plakalı Toyota marka araç ile Antalya Caddesi istikametinden seyir halindeki Feti A.M.'nin kullandığı 34 EJ 3293 plakalı Audi marka otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Feti A.M.'nin kullandığı 34 EJ 3293 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan otomobildeki yolcu kendisini iyi hissettiğini belirterek tedaviyi kabul etmedi. - ANTALYA