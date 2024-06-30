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Antalya'da kavşakta kaza: Yaralanan olmadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gülveren ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gülveren ve Mithatpaşa Caddelerinin kesiştiği kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde, Güllük Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Abdülkadir Sarı'nın kullandığı 07 LCF 82 plakalı otomobile, Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Hanife Ünal'ın kullandığı 07 VM 557 plakalı hafif ticari aracın yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkarken, büyük şans eseri kazada yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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