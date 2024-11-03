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Antalya'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Kavşak Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç şarampole düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, sık yaşanan kazalar için önlem alınmasını talep etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada bir araç şarampole düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Belpınar Mahallesi Yaşar Kahya Caddesi'nde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B.'nin kullandığı 01 V 7040 plakalı Fiat marka otomobil ile Güzel K.'nın kullandığı 07 AHN 966 plakalı Duster marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen aracın sürücüsü Hasan B. ve yolcu Seyit B. ile diğer araçta bulunan sürücü Güzel K.'nin eşi Özgül K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampole düşen araçta sıkışan sürücü Hasan B. ve Seyit B., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Beyazıt Işık, "Mahallemizde sürekli kaza olmaktadır. Araçların hızlı gitmesini önleyici kasis yapılması gerekiyor. Yağmur suyu hattı döşenerek kapatılması gerekiyor. Dün akşam da başka bir otomobil şarampole düştü. Bu konuda yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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