Üye Girişi
Haberler

Antalya'da kavgada av tüfeğiyle vurulan genç yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki genç yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde bulunan Akdeniz Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.Ö., B.E., M.H., A.C., M.İ. ve M.A.İ.'nin müdahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Site bahçesinde başlayan kavgada 22 yaşındaki F.E.Ö., av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kavgada M.İ. ve M.A.İ. ise vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 22 yaşındaki gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayda av tüfeğini kullanan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. Olayda kullanılan av tüfeği ise olay yerinde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Gazipaşa Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title