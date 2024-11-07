Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kavga Ve Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Yunus Timleri Kaza Geçirdi

Antalya'da Kavga Ve Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, Yunus Timleri Kaza Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3 kişi arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kavga sırasında araya giren Ali Kaan B., 'neden karışıyorsun' denilerek ayağından vuruldu. Olay yerine gelen Yunus Timleri ise trafik kazasına karıştı.

Antalya'da kavga eden 3 kişiyi ayırmak için araya giren bir kişi, 'neden karışıyorsun' denilerek kurşunların hedefi oldu. Ayağından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen motorize Yunus Timleri trafik kazasına karıştı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak için bir araya gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirine bıçak ve silah çıkardı. Bu sırada olayı görerek gelen ve tarafları ayırmak isteyen Ali Kaan B. araya girdi. Olayın taraflarından olduğu öğrenilen C.A.'nın silah çıkardığını gören iki kişi koşarak uzaklaştı.

"'Neden karışıyorsun' diyerek ayağından vurdu

Bu sırada Ali Kaan B.'nin araya girmesine öfkelenen C.A., "Sen neden karışıyorsun" diyerek silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan genç ayağından yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, C.A. hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kaan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli C.A.'yı arama çalışması başlattı.

Olaya gelen Yunus Timi kazaya karıştı

Öte yandan ihbarla olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Timleri de olay yerinin karşısında trafik kazasına karıştı. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen Yunus Timi motorunu durdurduğu sırada, arkasından gelmekte olan Süleyman A.'nın kullandığı 07 T 1092 plakalı ticari taksi ekiplere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor ile birlikte yola savrulan polis ekibi yaralandı. Kaza yerindeki vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla yol kenarına alınan polis memurları, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralama olayı ile ilgili olarak Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi? KPSS sonuçları değişti mi? YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL? Narin davası ne oldu? Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı? ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır? Galatasaray Tottenham MAÇI İZLE | Galatasaray Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.