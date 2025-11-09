Haberler

Antalya'da Kavga Sonrası Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Şahıs 19 Gün Sonra Vefat Etti

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Mahmut Karakoç, tedavi gördüğü hastanede 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak kaçan şüpheli Mehmet A.O.'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da bir iş yerinde çıkan kavgada kurşunların hedefi olan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 19 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005. Sokak'taki Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde 21 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Mahmut Karakoç ile Mehmet A.O. arasındna alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet A.O., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak rastgele ateş etmeye başladı. Mahmut Karakoç ağır yaralanırken, olay sırasında iş yerinde bulunan Emre G. ve Abdulkadir K. ise hafif yaralandı. Mehmet A.O. ise aracıyla hızla olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile verilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

19 gündür hastanede tedavisi devam eden Mahmut Karakoç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan Mehmet A.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

