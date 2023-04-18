Antalya'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Antalya'da kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahsın Demirtaş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda M.Ş. (34) Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. İşlemlerinin ardından M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA