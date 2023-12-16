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Antalya'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

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Antalya il Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 9 yıldır aranan ve 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kasten adam öldürme suçlusu Ö.B., sahte kimlikle yakalandı.

Antalya'da kasten adam öldürme suçundan 9 yıldır aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 Yıldır Kasten öldürme suçundan aranan ve halen hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B.,düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şüphelinin kendisine ait olmayan farklı bir kimlikle firari olduğu tespit edildi.Ö.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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