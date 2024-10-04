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Antalya'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Antalya'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Firari Yakalandı
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Alanya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından toplam 40 yıl hapis cezası ile aranan U.İ. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da kasten adam öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Öldürme" suçlarından toplam 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.İ. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa antalya Alanya Hukuk Suç

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