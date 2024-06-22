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Antalya'da Kastamonusporlu futbolcu kaza yaptı

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Antalya'da Kastamonusporlu futbolcu Batıhan Gebecioğlu'nun kullandığı araç, otobüs durağına çarptı ve futbolcu yaralandı. Sağlık durumu iyi olan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da aracıyla kaza yapan Kastamonusporlu futbolcu Batıhan Gebecioğlu yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bu yıl TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Kastamonusporlu futbolcu Batıhan Gebecioğlu'nun kullandığı 07 BIF 18 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı tarafındaki otobüs durağında park halinde bulunan 07 AU 0165 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada futbolcu Batıhan Gebecioğlu yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Özel halk otobüsünün sahibi Kamil Tırak, aracın park halinde olduğunu belirterek, "Karşı taraftan gelen sürücü aracımıza çarpmış. Üzücü bir durum, kendisi hastanede, umarım bir şeyi yoktur. Hasarın önemi yok, kişiye bir şey olmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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