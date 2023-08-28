Antalya'da Kasklı Oyuncak Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başında kask bulunan bir şüphelinin bir iş yerinden çok sayıda oyuncak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, rahat tavırlarıyla dikkat çekti ve sigarasını ağzından bırakmadı.

(ANTALYA Kasklı oyuncak hırsızı kamerada

Rahat tavırlarıyla dikkati çekti sigarayı ağzından bırakmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başında kask bulunan şüphelinin, bir iş yerinden çok sayıda oyuncak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 06.00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezinde yaşandı. İşyerine motosikletiyle gelen bir kişi, işyerinden çok sayıda oyuncak alırken, bazı oyuncakları kıyafetinin altına sakladığı görüldü. Oyuncak satan işyerinin yanındaki işyerlerinden ağırlıklı olarak çocuk kıyafeti olmak üzere kıyafet çalan şüpheli geldiği gibi motosikletiyle çarşıdan ayrıldı.

Oyuncakçıdan hırsızlık yaptığı anlar saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, işyerine gelişinde başındaki motosiklet kaskını çıkarmadığı, ağzındaki sigarasını da bırakmadığı gözlendi.

Esnaf, sabah işyerlerine geldiklerinde tezgahlarındaki ürünlerin çalındığını fark ederek jandarmaya şikayette bulundu.