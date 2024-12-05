Antalya'da Kasım Ayında Asayiş Olayları ve Güvenlik Denetimleri

Antalya'da kasım ayında 9 bin 463 asayiş olayı meydana gelirken, 5 bin 895 aranan şahıs yakalandı, 610'u tutuklandı. 43 terör operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alınırken, trafik denetimlerinde 84 bin 161 kişiye ceza uygulandı, 2 bin 811 araç trafikten men edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ise 2 bin 182 saatlik denetimde 27 işletmeye yasal işlem yaptı. Asayiş olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 93,9 oldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kasım ayı verileri paylaşıldı. Asayiş suçları kapsamında geçen ay 9 bin 463 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 93,9'unun aydınlatıldığını belirten Vali Şahin, il genelinde toplam 1 milyon 401 bin 195 şahsın ve 810 bin 890 aracın sorgulandığını bildirdi. Şahin, ayrıca çalışmalar kapsamında 5 bin 895 aranan şahıs yakalandığını, bunlardan 610'unun tutuklandığını ifade etti. Terörle mücadele kapsamında 43 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Şahin, çalışmalar sonucunda 60 şüphelinin yakalandığını, 6'sının tutuklandığını, 10'unun ise adli kontrolle serbest bırakıldığını dile getirdi. Şahin, PKK/KCK, HTŞ, FETÖ/PDY, DEAŞ gibi örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlarda serbest bırakılan 44 şüpheliden 3'ünün İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasım ayında 189 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Vali Şahin, 282 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 26'sının tutuklandığını kaydetti. Şahin, ayrıca 2 uluslararası düzeyde aranan şahsın yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildiğini ifade etti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti. Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplam 14 bin 68 yabancı uyruklu kişinin sorgulandığını ve 90 farklı uyruklarda kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi. Şahin, 242 Suriyeli şahsa kayıtlı oldukları illere dönme tebligatı yapıldığını ve 77 Suriyelinin geçici barınma merkezine sevk edildiğini de sözlerine ekledi. Antalya'da toplam 92 bin 346 yabancı uyruklu şahsın oturma izinli olarak ikamet ettiğini bildiren Şahin, 122 bin 957 düzenli göçmenin de şehirde bulunduğunu ifade etti. Narkotik suçlara yönelik bin 22 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 120 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 83'ünün tutukladığını kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 30 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 141 şüpheliden 54'ünün tutuklandığını, 50'si hakkında adli kontrol şartı kararı verildiğini, 37'sinin serbest bırakıldığını ve 7 firarinin arandığını vurguladı. İl genelinde kasım ayında bin 980 trafik kazası meydana geldiğini ve 5 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 84 bin 161 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 811 aracın da trafikten men edildiğini söyledi.

Sahil güvelik olaylarında ise 2 bin 182 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, 27 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanununa muhalefetten 61 tekneye ceza yazıldığını, 3 arama kurtarma görevinde toplamda 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Şahin, ayrıca Antalya Balıkçı Barınağı'na yapılan operasyon neticesinde 18 Kasım tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 balıkçı kooperatifine kayyum ataması yapıldığını bildirdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı. - ANTALYA