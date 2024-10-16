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Antalya'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Antalya'da Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, yaralı olarak hastaneye giden kardeşi takip ederken gözaltına alındı.

Antalya'da iki kardeş arasında çıkan tartışmada 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olayın şüphelisi ambulansın arkasından hastaneye giderken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşlerden Mahmut E., kardeşi Mustafa E.'yi evde bulunan pompalı tüfekle başının arka kısmı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci açık olan Mahmut E.'nin polis ekiplerine kendi kendini vurduğunu söylediği öğrenildi.

2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut E., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken bu sıra olayın şüphelisi Mustafa E. araçla ambulansın peşinden gitti. Mustafa E. hastane girişinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahmut E. hastanede tedavi altına alınırken, ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğunun da pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenildi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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