Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor - Haberler

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Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen bin 169 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen bin 169 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli, emniyet kemeri, telefon, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda 18-25 Nisan'da denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, bin 169 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 285 yolcu olmak üzere 390 yol kullanıcısına eğitim verildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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