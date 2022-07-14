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Antalya'da kanyonda acı ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da kanyonda acı ölüm

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu'nda 29 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu'nda 29 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin kafasına düşen taş sonucu suya düştüğü öne sürüldü.

Olay, Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Sezer Kızılay, arkadaş grubuyla Antalya'ya tatile geldi. Kızılay, arkadaşlarıyla yüzmek için dün öğle saatlerinde Kapuz Kanyonu'na gitti. Bir süre kanyon çevresinde vakit geçiren Kızılay, suya atlamak için kayalıklara çıktı. İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay'a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü. Olayı gören Kızılay'ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay'a ulaştı ve sudan kıyıya çıkardı. Kızılay'a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kızılay hayata tutunamadı. Savcılık ve jandarmanın çalışmasının ardından Kızılay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay'ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.

Öte yandan, Kızılay'ın vatandaşlar tarafından sudan çıkarılması, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı İtfaiye Kızılay Antalya 3. Sayfa Haberler

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