Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kanser Tedavisi Gören Kişi Araç İçinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişinin 48 JA 683 plakalı araç içerisinde kilitli kaldığı ve hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç kapısının açık olması üzerine itfaiye ekipleri normale dönerken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette olan ve isminin Ünal Emin Paktaş (71) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Paktaş'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Bu sırada çevre apartmanların camları ve çatılarından vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını inceledi. Paktaş'ın kanser tedavisi gördüğü ve 30 Ağustos tarihinde Finike'den Antalya'ya tedavi için geldiği öğrenildi. Paktaş'ın 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Paktaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Kanser Tedavisi Adli Tıp 3-sayfa antalya Olay Adli Tıp Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar

KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu! Mesaj üstüne mesaj yayımladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Sol Bamba kimdir? Souleymane Bamba (Sol Bamba) neden öldü? Sol Bamba kaç yaşında, nasıl öldü? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi: Beşiktaş UEFA maçları ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı?
title