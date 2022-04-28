Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkii yol ayrımında meydana geldi. Kazada H.B.'nin kullandığı 07 YAD 08 plakalı kamyonet ile Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Özen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Özen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü H.B olay sonrası gözaltına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa