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Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğançam Mahallesi Yeni sokakta meydana geldi. Ahmet Ali Çelik'in kullandığı 07 LB 656 plakalı otomobil karşı yönden gelen Abdul Metin Urut idaresindeki 65 NP 716 plakalı kamyonetle çarpıştı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler Ahmet Ali Çelik ve Abdul Metin Urut ile yolcu olarak Özgür İliş yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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