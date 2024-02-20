Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavvat ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavvat ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan U.'nun kullandığı 07 BHA 182 plakalı arazi aracı ile yolun sağ şeridinde aynı istikamette ilerleyen İbrahim D.'nin yönetimindeki 17 ZG 293 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada arazi aracında yolcu olarak bulunan Fatma K., yaralandı. Yaralı sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA