Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: Yaşlı adam yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşlı adam yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 AKG 076 plakalı motosiklet ile Yılmaz Sokak'tan gelerek Fahri Leylek Caddesi'ne çıkan Niyazi G. idaresindeki 07 ASU 216 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten parke zemine savrulan 69 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Y. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin gelmesini bekleyen çevredeki vatandaşlar, yaralının üzerini kartonlar ve şemsiyeler ile kapatarak sıcaktan etkilenmesini önlemeye çalıştı. Alınan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA