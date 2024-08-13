Antalya'da kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Konya-Antalya D-694 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Akbaş'ın kullandığı 07 TP 691 plakalı kamyonet, Taşkesiği Mahallesine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA