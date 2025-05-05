Antalya'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün Manavgat- Alanya D-400 Karayolu Karaöz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya yönüne seyreden Hamza Pişkin'in kullandığı torf toprak yüklü 07 BID 685 plakalı kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Bedia Güler ve Şanize Sulupınar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA