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Antalya'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Antalya'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
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Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D400 Karayolu üzerinde bulunan Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahallesi istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 07 N 9023 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. Meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü M.T. ve kamyonette yolcu olarak bulunan E.T. ile B.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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