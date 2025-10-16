Haberler

Antalya'da Kamyon Otomobile Çarptı, Yol 3 Saat Kapalı Kaldı

Antalya'da Kamyon Otomobile Çarptı, Yol 3 Saat Kapalı Kaldı
Manavgat ilçesinde odun yüklü bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı, ancak kaza nedeniyle yol 3 saat trafiğe kapandı ve araç kuyruğu oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duran otomobile çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yol 3 saat boyunca trafiğe kapandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Kızılağaç Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne seyreden Abdullah D. idaresindeki 70 E 3199 plakalı odun yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Emre K. yönetimindeki 34 NHE 382 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen kamyonun kasasındaki odunlar yola saçıldı. Olay yerine jandarma, trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 3 saat araç trafiğine kapandı. Alanya-Akseki yönlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ambulans ve servis araçları, jandarma ve trafik ekiplerinin yönlendirmesiyle yaya geçişlerini kullanarak yollarına devam etti.

Karayolları ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla yola dökülen odunlar ve devrilen kamyon kaldırıldı. Tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik ve kumlama çalışmalarının ardından normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


