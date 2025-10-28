Haberler

Antalya'da kameraları boyayıp, çelik kasayı delerek kuyumcudan 5 kilo altın çalıp kaçtılar

Güncelleme:
Antalya'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 2 şahıs kameraları sprey boyayla boyadıktan sonra kilit sistemini delerek devre dışı bıraktıkları kasada bulunan 5 kilogram altını ve kayıt cihazını da yanlarına alarak kayıplara karıştı.

Olay, önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde kuyumcunun bulunduğu bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 kişi daha önceden klonladıkları değerlendirilen iş yerinin kepenk sistemini uzaktan kumanda ile açtıktan sonra içeriye girdi. Üzerlerinde koyu renk kıyafet bulunan ve kapüşonla yüzlerini güvenlik kameralarından gizleyen şahıslar yanlarında getirdikleri siyah renkli sprey boyayla kuyumcunun içerisinde bulunan kameraları boyayarak görüntü almasını engelledi.

Kasayı delerek içini boşalttılar

Güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak görüntü almasını engelleyen şahıslar ardından yanlarında bulunan matkap ve özel aletler yardımıyla içerisinde altınların bulunduğu yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki çelik kasayı delmeye başladı. Çelik kasanın kilit sistemini açtıkları delikler sayesinde devre dışı bırakan kimliği belirsiz şahıslar kasa içerisindeki 5 kilo civarındaki altını ve kamera kayıt cihazını da alarak olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine geldiklerinde kapının açık olduğunu fark eden işletme sahibi tezgahı kontrol ettiğinde ise çelik kasanın delinerek açıldığını ve içerisindeki altınların bulunmadığını fark etti.

Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekipler olaya karışan şahısların kimliklerinin tespiti için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcu içerisinde ve çelik üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha önceden kuyumcu dükkanının bulunduğu bölgede keşif yaptığı değerlendirilen ve olay sonrası kayıplara karışan, biri yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
