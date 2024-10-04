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Antalya'da Kalp Rahatsızlığı Geçiren Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı

Antalya'da Kalp Rahatsızlığı Geçiren Vatandaş Helikopterle Kurtarıldı
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Antalya'da kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş, engebeli araziden Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan kurtarma anını sosyal medyada paylaştı.

Antalya'da kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaş, mahsur kaldığı engebeli araziden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da kalp rahatsızlığı geçiren vatandaşın engebeli araziden helikopterle kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Dün Antalya'da Adrasan-Likya yolu üzerinde bir vatandaşımız kalp rahatsızlığı yaşadı. Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bir helikopter rahatsızlanan vatandaşımızı bilinci açık bir şekilde 112 Acil Sağlık ambulansına yetiştirdi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hastalanan vatandaşımızı hastaneye yetiştirmek için gece şartlarında ve rüzgarda büyük çaba gösteren Sahil Güvenlik ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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