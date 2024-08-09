Antalya'da Kaldırımda Düşen Vatandaş Hastanelik Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaldırımda yürürken dengesini kaybederek düşen vatandaş hastanelik oldu.

Olay Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kaldırım üzerinde yürüyen E.Y. isimli vatandaş, bir anda dengesini kaybetmesi sonucu kaldırımdan beton zemin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan ve acı içinde kıvranan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA