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Antalya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Yaralı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19.45 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1451 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümran İ. (26) idaresindeki 07 ARM 981 plakalı Skoda marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Gürkan G.'nin (46) hakimiyetindeki 07 FGA 13 plakalı Nissan marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ümran İ. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ümran İ. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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