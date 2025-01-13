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Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Verileri Açıklandı

Antalya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Verileri Açıklandı
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Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca alınan tedbir kararlarını ve kadına yönelik hizmetlerin verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yıl içinde 20 bin 370 tedbir kararı alınırken, 803 kadın ve 416 çocuğun barınma talepleri karşılandı.

Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kadına yönelik hizmetler kapsamında 2024 yılı verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, yıl boyunca her gün ortalama 55 tedbir kararı alınırken, 39 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Değerlendirme Formu işleme alındı. Ayrıca 27'si aktif olmak üzere toplam 207 kişi hakkında da elektronik kelepçe kararının çıktığı aktarıldı.

Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yıl boyunca toplam 20 bin 370 tedbir kararı alarak işlem gerçekleştirdi. Bu kararların 6 bin 547'sini koruyucu tedbirler, 13 bin 823'ünü ise önleyici tedbirler oluşturdu. Kolluk kuvvetlerinden Müdürlüğe yansıyan 14 bin 305 değerlendirme formu üzerinde işlem yapıldı.

Mahkemeler tarafından toplamda 239 gizlilik kararı verilirken, bunlardan 153'ü aktif olarak takip edilmeye devam ediyor. Elektronik kelepçe uygulamaları kapsamında ise emniyet birimlerinden 16 bekleyen ve 14 aktif; jandarma birimlerinden 3 bekleyen ve 13 aktif olmak üzere toplam 27 elektronik kelepçe kararı aktif durumda bulunuyor. Yıl boyunca ise toplamda 206 elektronik kelepçe kararının alındığı açıklandı.

Antalya'da barınma talebinde bulunan 803 kadın ve 416 çocuk, ilgili birimlerin hizmetlerinden faydalandı. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili olarak ise yıl boyunca 846 işlem gerçekleştirildi. Alo 183 Çağrı Merkezi üzerinden yapılan 322 başvuru değerlendirilirken, CİMER üzerinden yönlendirilen 75 başvuruya da gerekli işlemler uygulandı. Basın haberi işlemleri kapsamında ise toplamda 20 haber kayda alındı.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarına da önem veren Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yıl içinde 15 farklı eğitim programı düzenleyerek toplam 722 kişiye ulaşmayı başardı. Ayrıca, kuruluşta bakım sonrası rehberlik hizmeti sunulan kişi sayısının 28 olduğu açıklandı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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