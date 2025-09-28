Antalya'da Kadın Taksinin Çarpması Sonucu Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlar arasından yolun karşısında kendisini bekleyen araca geçmekte olan kadın, taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halk Ekmek fırınından ekmek aldıktan sonra yolun karşısında kendisini bekleyen otomobile binmek için ışıkta bekleyen araçların arasından geçmekte olan Gülay Avcı isimli kadın, Rafet A.'nın kullandığı 07 J 0044 plakalı ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan Gülay Avcı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA