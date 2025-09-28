Haberler

Antalya'da Kadın Taksinin Çarpması Sonucu Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan bir kadın, taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlar arasından yolun karşısında kendisini bekleyen araca geçmekte olan kadın, taksinin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halk Ekmek fırınından ekmek aldıktan sonra yolun karşısında kendisini bekleyen otomobile binmek için ışıkta bekleyen araçların arasından geçmekte olan Gülay Avcı isimli kadın, Rafet A.'nın kullandığı 07 J 0044 plakalı ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan Gülay Avcı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
