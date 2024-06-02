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Antalya'da kadın motosikletin zincirine takılarak sürüklendi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada ayağından yaralanan bir kadın, motosikletin zincirine takılarak sürüklendi. Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen kadının durumu iyi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına gelen 112 ekibi, ayağından yaralanan ve yerde yatan kadını olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

Ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar kadının motosikletten düştüğünü motosikleti kullanan kişinin motosikleti olay yerinden götürdüğünü dile getirdi.

Kazayı gören kameralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 DJT 66 plakalı motosikletin Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta seyir halindeyken motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin'in eteğinin motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra motosikleti kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, yaralının ambulans ile götürülmesinden sonra motosikleti götürdüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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