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Antalya'da Kaçırılan İki Kişi İçin 7 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Kaçırılan İki Kişi İçin 7 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki kişinin kaçırılması ve zorla tutulması olayıyla ilgili 7 şüpheli, 'Nitelikli Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından tutuklandı.

Antalya'da 2 kişiyi kaçırıp zorla tutan 7 şüpheli, "Nitelikli Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alanya ilçesi Anamur yolu üzerinde 2 şahsın araçlarının önü kesilerek kaçırılmaları, bir evde zorla tutulmaları, darp edilmeleri, hesaplarında bulunan paranın zorla alınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

"Nitelikli Yağma" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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