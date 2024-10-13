Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kaçan Taksi Sürücüsü 5 Kilometrelik Kovalamacanın Ardından Yakalandı

Antalya'da Kaçan Taksi Sürücüsü 5 Kilometrelik Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kasten adam yaralama suçundan aranmakta olan taksi sürücüsü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Beş kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü, gözaltına alındı.

Antalya'da aranması olup polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi sürücüsü 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten adam yaralama suçundan aranması olan isminin Emrullah D. (33) olduğu öğrenilen 07 T 3201 plakalı ticari taksi sürücüsü Yenigün Mahallesi ara sokaklarda sivil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Tehlikeli şekilde araç kullanan Emrullah D.'nin yakalanması için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerini peşine takarak yaklaşık 5 kilometre kaçan sürücü, Aşık Veysel Caddesi üzerinde aracı bırakarak yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Kovalamaca ile yakalandı

Ekiplerin kısa süreli kovalamacasının ardından Yeşildere ara sokaklarda yakalanan sürücü gözaltına alındı. Polis ekipleri araçta arama yaparken, Emrullah D., işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine çağrılan trafik ekipleri tarafından sürücüye dur ihtarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak başta olmak üzere ilgili maddelerden para cezası uygulandı. Ticari taksi ise olay yerine çağrılan araç sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Muratpaşa Güvenlik Politika antalya 3-sayfa Ulaşım trafik Polis

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji uyardı: Kış bastırıyor, kar yağışı 10 santimi bulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nevzat elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Zübeyde elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 13 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef canlı yayın! 13 Ekim Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? İstanbul kar yağışı hangi ay başlar? İzmir su kesintisi sorgulama! 13 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ekim ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.