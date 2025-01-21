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Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Antalya'da Kaçakçılıkla Mücadele: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme
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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. 1'i tutuklanırken, çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada, 3 olayda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya Emniyeti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son 1 haftada 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan 3 olayda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 1'i tutuklandı. Yapılan çalışma kapsamında; 4 tabanca, 4 şarjör ile 667 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yine ekipler tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek suçundan, 7 olayda 11 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 70 bin boş/dolu makaron, 3 bin 535 litre kaçak içki, 670 paket kaçak sigara, 385 kilogram kaçak tütün ile 276 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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