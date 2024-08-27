Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Bandrolsüz İçki ve Sigara Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan operasyonlarda, Serik'te 2 bin 348 bandrolsüz içki, Alanya'da ise 969 sigara ve 9 cep telefonu ele geçirildi. Serik'te 1, Alanya'da ise 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, Serik ilçesinde bir otelde 4 cl şişelerde toplam 2 bin 348 adet bandrolsüz içki ele geçirildi. Alanya ilçesinde ise bir kargo şirketine ait kolilerde 969 adet gümrük kaçağı sigara ve 9 adet cep telefonu bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Serik'te otel yetkilisi olan yabancı uyruklu bir şahıs ve Alanya'da iki kişiye adli işlem yapıldı. - ANTALYA