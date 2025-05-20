Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 512 Bin Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 512 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Antalya'da yapılan operasyonlarda 512 bin 560 adet boş ve dolu makaron ile birlikte birçok kaçak ürün ele geçirildi. 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde Antalya'nın 5 ilçesinde yapılan operasyonlarda 512 bin 560 adet boş ve dolu makaron ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince son 1 haftada Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyon kapsamında iş yeri, depo ve ikamette yapılan aramalarda; 512 bin 560 adet kaçak boş/dolu makaron, bin 626 adet kaçak elektronik sigara, 831 paket kaçak sigara, 640 kilogram kaçak tütün, 639 adet kaçak emtia ile 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucu 17 şüpheli hakkında 75607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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