Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 4 ilçede kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 157 bin 920 adet boş/dolu makaron ve 52 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca elektronik sigara, puro, kaçak içki, cinsel içerikli hap, tabanca ve fişekler de bulundu.

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 157 Bin Makaron ve 52 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Antalya'da kaçakçılık faaliyetlerine yönelik 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 157 bin 920 adet boş/dolu makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Aksu ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 157 bin 920 adet boş/dolu makaron, 52 kilogram kıyılmış tütün, 496 adet elektronik sigara/likiti, bin 077 adet puro, 848 adet kaçak/sahte içki, 116 adet cinsel içerikli hap, 3 adet tabanca, 2 adet şarjör, 43 adet fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili yakalanan 13 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Etmek" suçu kapsamında adli işlem yapıldığı ifade edildi. - ANTALYA