Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Sigara ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da polisin 5 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, tütün, kol saati, makaron ve sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şahsa adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve dolu vaziyette şarjörler, 145 bin 200 iç dolu ve boş makaron, 5 bin 322 sigara sarma kağıdı, bin 200 litre sahte alkol, 380 kilogram nargile tütünü ve 190 kutu nargile kömürü, 375 paket gümrük kaçağı sigara ve 175 adet elektronik sigara, 254 adet gümrük kaçağı kol saati, 65 adet puro, 55 paket cinsel içerikli hap ve 15 adet fıçı bira kapağı le geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 10 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA