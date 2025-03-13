Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 200 Kilo Kıyılmış Tütün ve 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 200 Kilo Kıyılmış Tütün ve 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplamda 200 kilo kıyılmış tütün ve 1 milyon 60 bin adet makaron ele geçirildi. Operasyonlar Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü.

Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucu 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 1 milyon 60 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 1 milyon 60 bin makaron, 200 kilogram kaçak/bandrolsüz kıyılmış tütün, makaron doldurma makinası, 1 hava kompresörü, 100 elektronik sigara, 400 kaçak sigara, 100 paketlenmiş ısıtılmış tütün, 240 elektrik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
img

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
img

Pes dedirten dolandırıcılık! Sakın bu sucuktan almayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.