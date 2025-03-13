Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 200 Kilo Kıyılmış Tütün ve 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucu 200 kilo kaçak kıyılmış tütün ve 1 milyon 60 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Aksu ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 2 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 1 milyon 60 bin makaron, 200 kilogram kaçak/bandrolsüz kıyılmış tütün, makaron doldurma makinası, 1 hava kompresörü, 100 elektronik sigara, 400 kaçak sigara, 100 paketlenmiş ısıtılmış tütün, 240 elektrik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA