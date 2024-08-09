Antalya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlettikleri markette tütün mamulü, elektronik sigara ve gümrük kaçağı eşya sattıkları tespit edilen 2 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında, S.O. ve V.K.'nin işletmekte oldukları marketlerde tütün mamulü, elektronik sigara ve gümrük kaçağı elektronik eşya sattıklarını tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iki ayrı markette yapılan arama sonucunda; 150 elektronik sigara, 250 ısıtılmış tütün mamulü, 145 bandrolsüz tütün ve 520 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA