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Antalya'da kaçakçılık operasyonu

Antalya'da kaçakçılık operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da polis tarafından kaçakçılık suçlarına ilişkin yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkinde işlem yapıldı.

Antalya'da polis tarafından kaçakçılık suçlarına ilişkin yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkinde işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafınan Kepez ilçesinde bulunan bir işyeri, Muratpaşa ilçesinde bulunan bir ikamet ve 2 adet motosiklette arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 265 litre alkol, 12 bin 950 adet elektronik şişe ve kapakları, 790 litre gliserin, bin 260 elektronik sigara ve malzemesi, 23 adet elektronik kol saati, 4 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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