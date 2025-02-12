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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Tutuklama

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Tutuklama
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 15 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 217 bin şişe kaçak içki ve tarihi eserler ele geçirildi.

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçakçılık suçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 22 şüpheliye işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Tarihi eser kaçakçılığı suçundan bir kişiye işlem yapıldı ve düzenlenen aramalarda 21 adet kaçak tarihi eser ve sikke ele geçirildi. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 14 kişiye adli işlem yapılırken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda; 217 bin 266 şişe kaçak içki, 10 bin 220 adet dolu makaron, 2 bin 794 litre kaçak içki, 168 adet kaçak elektronik sigara likiti, 56 paket kaçak sigara ve 8 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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