İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş

İBB'de CHP'nin adayına Cumhur İttifakı üyesi de oy vermiş
Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret

Lütfü Savaş'ın CHP kurultayıyla ilgili başvurusunda karar

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Kişi Cezaevine Gönderildi

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Kişi Cezaevine Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi cezaevine gönderildi. Operasyonlarda tarihi eser, kaçak tütün ve alkol ürünleri ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı, kaçak tütün ve alkol ürünleri ticareti ile aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yürütülen soruşturmalarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 18 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

2 milyon 679 bin makaron ele geçirildi

Öte yandan "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda toplam 2 milyon 679 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 3 bin 632 paket kaçak sigara, 326 paket elektronik sigara, 240 şişe içki, 239 kilogram tütün ve 68 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Ekipler, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.