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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 1 Tutuklama, 17 Şüpheliye İşlem

Antalya'da Kaçakçılık Operasyonları: 1 Tutuklama, 17 Şüpheliye İşlem
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Antalya'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda 1 kişi tutuklandı, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ise cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada yapılan çalışmalarda "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ile 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan ise 15 olayda 17 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde 9 bin 320 adet dolu makaron, 2 bin 852 adet kaçak gıda, 2 bin 816 paket kaçak sigara, 409 adet kaçak emtia, 123 adet kaçak ilaç, 143 adet kaçak elektronik sigara, 87 litre kaçak içki ile 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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