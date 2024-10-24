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Antalya'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 6 Şahsa Adli İşlem

Antalya'da Kaçakçılığa Yönelik Operasyon: 6 Şahsa Adli İşlem
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Antalya'da gerçekleştirilen polis operasyonunda 4 ilçede kaçakçılık faaliyetleri durduruldu. 6 bin 160 güneş gözlüğü, çok sayıda tütün ve sigara mamulü ile sahte içkilere el konulurken, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'da polisin kaçakçılığa karşı 4 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, çok sayıda tütün ve sigara mamulü ile 46 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler operasyon sonucu yaptıkları aramalarda 6 bin 160 güneş gözlüğü, bin 140 boş ve dolu makaron, 460 elektronik sigara ile 46 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 6 kişiye adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika antalya 3-sayfa Hukuk Güneş Polis

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